31-летний американец Ричард Соломон перешёл в «Парму»
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31-летний американский центровой Ричард Соломон стал игроком «Пармы». Об этом информирует пресс-служба пермского клуба. Стороны заключили соглашение до конца сезона.
Ричард начал профессиональную карьеру в 2014 году в G League, где выступал за фарм-клуб «Оклахомы». В сезоне-2021/2022 выступал в Турции за «Бахчешехир», с которым стал победителем Кубка ФИБА-Европа. В прошлом сезоне Ричард дебютировал в Единой лиге ВТБ за «Зенит». За 24 матча в среднем он набирал 7,6 очка (60% двухочковых) и совершал 6,6 подбора за 20 минут на площадке.
Ранее стало известно, что игроком «Пармы» стал российский тяжёлый форвард Руслан Абдулбасиров, в минувшем сезоне выступавший за «Новосибирск».
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