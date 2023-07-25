«Пари НН» подписал 18-летнего форварда Тимофея Рудовского, выступавшего в США

18-летний российский форвард Тимофей Рудовский стал игроком «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает официальный сайт нижегородского клуба.
Срок соглашения между Рудовским и «Пари Нижний Новгород» не разглашается.
Тимофей является воспитанником московской школы «Пантера», позднее на протяжении шести лет он находился в академии ЦСКА.
Минувший сезон 18-летний баскетболист провёл в американской школе Dream City Christian. Ранее он также представлял команду Strive For Greatness, за которую играл вместе с Джастином Пиппеном и Бронни Джеймсом.
Этим летом Рудовский получил приглашение на сборы национальной команды России U20, по итогам которых принял участие в Летней лиге UBA. В пяти играх его статистика составила 8,0 очка, 3,4 подбора, 2,0 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.
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