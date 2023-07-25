Си Джей Брайс: рад продолжить карьеру в Перми, хочу побороться за место в плей-офф и титул
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Американский защитник Си Джей Брайс (195 см, 92 кг) прокомментировал переход в «Парму».
«Я очень благодарен за возможность продолжить свою карьеру в Перми и не могу дождаться того момента, когда увижусь со своей командой, болельщиками и городом. С нетерпением жду возможности приступить к работе как можно скорее. Я хотел бы получить шанс побороться за место в плей-офф и в конечном итоге за чемпионство в этом сезоне и буду работать над достижением этих целей каждый день. О Единой лиге ВТБ слышал только хорошее, меньшего и не жду. Этот предстоящий сезон будет удивительным опытом!» — приводит слова баскетболиста пресс-служба пермского клуба.
В минувшем сезоне американец выступал в чемпионате Германии.
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