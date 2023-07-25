Источник: центровой Джоэл Джеймс покинул «Парму»

«Парма-Пари» решила не продлевать контракт с американским центровым Джоэлом Джеймсом, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

По информации источника, несмотря на достойную игру центрового в минувшем сезоне, руководство пермского клуба приняло решение расстаться с 29-летним американцем.

Джоэл Джеймс успел принять участие в 31 матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в составе «Пармы», получив травму в концовке сезона. Американский бигмен набирал 6,5 очка и делал 4,6 подбора в среднем за игру. В плей-офф он не сыграл ни в одном матче.

До перехода в пермскую команду Джеймс провёл два сезона в чемпионате Турции.

Ранее сегодня «Парма-Пари» объявила о переходе 31-летнего американского центрового Ричарда Соломона.