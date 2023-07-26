Новички «Пармы» Халтурин и Абдулбасиров высказались о новой команде

Новобранцы БК «Парма-Пари» центровой Дмитрий Халтурин и тяжёлый форвард Руслан Абдулбасиров поделились ожиданиями от выступлений в составе новой команды.

«Хочу поблагодарить руководство «Пармы» за предоставленный мне шанс проявить себя на высоком уровне. С нетерпением жду момента, когда смогу познакомиться с командой и болельщиками. Надеюсь, в предстоящем сезоне смогу оправдать ожидания тренерского штаба, стать частью команды и помочь ей в борьбе за медали. Я никогда раньше не выступал в Единой лиге ВТБ, поэтому предстоящий сезон будет для меня невероятным и полным удивительного опыта», — приводит слова Халтурина пресс-служба пермского клуба.

«Я очень рад подписанию контракта с «Пармой» и возможности играть в Единой лиге ВТБ! Уже не терпится начать работу и хочется скорее познакомиться со своей новой командой и пермскими болельщиками. Будем стараться достигать высоких результатов и добиваться поставленных целей!» — сказал Абдулбасиров.