Эй Смит: я рад за Брауна, но представьте, сколько тогда «Селтикс» готовы заплатить Тейтуму
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Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит прокомментировал новость о том, что лидер «Бостон Селтикс» Джейлен Браун подписал новый рекордный контракт на общую сумму в $ 304 млн.
«В первую очередь я рад за Джейлена Брауна. Он хороший, добросовестный парень, звезда лиги. Но первое, что я подумал, когда увидел новость об этом контракте: «Господи, сколько же тогда получит Тейтум?». Потому что, каким бы замечательным ни был Джейлен Браун, он не является лучшим игроком «Селтикс». Так вышло, что это Тейтум.
Если же «Селтикс» готовы заплатить $ 304 млн за пять лет, чтобы сохранить Джейлена Брауна, то представьте, сколько они будут готовы заплатить, чтобы сохранить Тейтума. Это будет больше, чем $ 304 млн», — сказал Эй Смит в программе First Take.
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