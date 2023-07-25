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«Бостон» и Джейлен Браун договорились о рекордном в истории НБА контракте на пять лет

«Бостон» и Джейлен Браун договорились о рекордном в истории НБА контракте на пять лет
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Известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс сообщил, что «Бостон Селтикс» договорился с одним из лидеров команды Джейленом Брауном о заключении рекордного в истории Национальной баскетбольной ассоциации пятилетнего контракта на общую сумму в $ 304 млн.

«Джейлен Браун и «Бостон Селтикс» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА. Об этом ESPN сообщил агент игрока Джейсон Глушон», — написал Спирс на своей странице в «Твиттере».

26-летний атакующий защитник выступает за «Бостон» с 2016 года, с самого начала профессиональной карьеры. В прошлом сезоне НБА он набирал в среднем за игру 26,6 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи.

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