«Бостон» и Джейлен Браун договорились о рекордном в истории НБА контракте на пять лет

Известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс сообщил, что «Бостон Селтикс» договорился с одним из лидеров команды Джейленом Брауном о заключении рекордного в истории Национальной баскетбольной ассоциации пятилетнего контракта на общую сумму в $ 304 млн.
«Джейлен Браун и «Бостон Селтикс» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА. Об этом ESPN сообщил агент игрока Джейсон Глушон», — написал Спирс на своей странице в «Твиттере».
26-летний атакующий защитник выступает за «Бостон» с 2016 года, с самого начала профессиональной карьеры. В прошлом сезоне НБА он набирал в среднем за игру 26,6 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи.
- 25 июля 2023
-
19:05
-
18:50
-
18:11
-
18:00
-
17:13
-
16:20
-
14:58
-
13:44
-
13:33
-
12:16
-
11:01
-
10:28
-
09:30
-
00:55
- 24 июля 2023
-
23:14
-
22:59
-
21:57
-
21:28
-
20:01
-
19:48
-
19:34
-
18:36
-
17:58
-
16:46
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:23
-
11:54
-
10:56
-
09:54
-
00:26
- 23 июля 2023
-
23:46
-
22:18
-
21:58