Разыгрывающий «Нью-Орлеана» Альварадо не поможет сборной Пуэрто-Рико на ЧМ-2023

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо не сыграет за сборную Пуэрто-Рико на чемпионате мира-2023, сообщает ESPN. 25-летний баскетболист отсутствует в опубликованном составе команды на турнир.
Генеральный менеджер сборной Пуэрто-Рико, бывший игрок НБА Карлос Арройо сообщил: МРТ на прошлой неделе показало, что Альварадо ещё не до конца восстановился от травмы. Из-за стрессовой реакции в большеберцовой кости разыгрывающий пропустил окончание прошлого регулярного сезона НБА. После этого «Пеликанс» в целях предосторожности не разрешили Альварадо участвовать в чемпионате мира. Он должен прибыть в тренировочный лагерь «Нью-Орлеана» через два месяца.
В прошлом сезоне в НБА Альварадо провёл 61 матч. В среднем за игру он набирал 9 очков, делал 3 передачи и 1,1 перехвата. Ранее Альварадо говорил, что очень хочет выступить на ЧМ. Прошлым летом разыгрывающий участвовал в двух отборочных матчах за сборную Пуэрто-Рико. В них он в среднем за игру набирал 21 очко, делал 5,5 передачи и 5 подборов.
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