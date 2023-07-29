Щербенёв — о лагере сборной России: атмосфера рабочая, но крайне позитивная, все отдохнули

Защитник сборной России и «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился впечатлениями от стартовавшего сбора с национальной командой.
«Атмосфера – рабочая, но крайне позитивная. Все отдохнули, загорели, восстановились за время отпуска, даже соскучились (смеётся). Делимся эмоциями и впечатлениями, в общем, всё отлично. В понедельник утреннее занятие прошло во втягивающем режиме, а на вечерней тренировке уже бегали в тейпах.
У нас был отличный этап весенней и летней подготовки. Спасибо руководству РФБ – сыграли и товарищеские матчи. Игры со сборной Белоруссии получились упорными и очень полезными. У нас уже заложен хороший фундамент по взаимодействиям с партнерами, понимании тренерских установок, его требований. Сейчас будем больше работать над командными взаимодействиями, закреплением тактических схем и комбинаций.
То, что я стал самым результативным игроком второго товарищеского матча с командой Беларуси добавляет мне уверенности? Конечно, тот факт был очень приятен, уходил в отпуск с хорошим настроением. Но прекрасно понимаю, что работы впереди очень много. Считаю, что это только начало. Мы работаем всем коллективом, чтобы стать сильнее индивидуально и как команда. У нас у всех есть амбиции и серьёзные планы. Так что будем работать только ещё усерднее», – приводит слова Щербенёва сайт «Локомотива-Кубань».
Напомним, сборная России проведёт два товарищеских матча с командой Ирана. Первая игра состоится 7 августа, вторая — 9 августа. Обе встречи пройдут в Перми.
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