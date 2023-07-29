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Джеймс Харден: я много работаю, играю в баскетбол, а остальные пусть болтают

Джеймс Харден: я много работаю, играю в баскетбол, а остальные пусть болтают
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался о том, что для болельщиков Национальной баскетбольной ассоциации «плохие парни» важны не менее, чем «хорошие».

«Если вы посмотрите на мои социальные сети, то всё станет ясно, я просто держусь в стороне от лишнего шума и стараюсь не реагировать на критику в интернете. Я вступаю ни в какие перепалки и споры с болельщиками. Я просто много работаю, играю в баскетбол, а остальные пусть болтают.

Я не считаю себя хорошим парнем и не считаю себя плохим парнем. Я просто делаю свою работу и держусь в стороне. Я стараюсь придерживаться этого правила на протяжении всей карьеры. Я не пытаюсь привлекать к себе внимание», – сказал Харден в эфире USA Today Sports.

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