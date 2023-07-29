Дончич: думаю, физически готов к чемпионату мира

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич поделился ожиданиями перед чемпионатом мира по баскетболу — 2023, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября.

«Наша цель всегда одинакова, мы хотим выигрывать каждый чемпионат. Я сам очень мотивирован, меня дополнительно мотивировал провал моей команды в НБА. Я не слежу за тем, что обо мне публикуют в СМИ, но я должен сказать, что в этом году я чувствую себя прекрасно, думаю, я подготовлен физически.

Я не думаю о выступлении за национальную команду как о подготовке к НБА. Я рад откликнуться на вызов в сборную, потому что мне здесь нравится», — приводит слова Дончича пресс-служба Словенской баскетбольной ассоциации.

Напомним, «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА сезона-2022/2023.

Действующим чемпионом мира по баскетболу является сборная Испании, выигравшая турнир, проходивший в 2019 году в Китае.