Кириленко высказался об отсутствии международной практики у российских баскетболистов
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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался об отсутствии международной практики у российских баскетболистов из-за сложившейся политической ситуации.
«На самом деле в режиме сложностей мы существуем не последние полтора, а четыре года. До этого был коронавирус, и все четыре года мы живём в режиме антикризиса. Это уже как некая данность.
Не понимаю, почему всё время из этого пытаются сделать что-то такое «а вот ещё скажите…» Всё уже давно сказано. Это данность. Ты просто миришься и живёшь с ней. Понимаешь — это так и всё. И пытаешься находить максимальное количество позитивных моментов и на них делаешь акцент», – сказал Кириленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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