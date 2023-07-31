Андрей Кириленко оценил вклад молодых игроков в развитие Единой лиги ВТБ

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о развитии Единой риги ВТБ и, в частности, отметил вклад молодых баскетболистов.

«Понятно, что без «международки» невозможно быть лучше на длинной дистанции. Но если этого нет, то необходимо обратить внимание больше на себя. Сделать максимально возможное, чтобы твой чемпионат был интересный. Чтобы больше молодых игроков приходило. Чтобы больше команд появлялось. Чтобы больше рабочих мест создавалось. Собственно, это и происходит. В лиге ВТБ появились две новые команды. Возникло 24 новых места на площадке. В первый дивизион поднялись также две команды. Это если мы говорим про мужское направление.

В прошлом сезоне мы уже видели, как молодые игроки начали потихонечку брать на себя инициативу и ответственность. Тот же «Локомотив-Кубань» великолепный отрезок выдал в концовке чемпионата. И вот эти ребята — Щербенёв, Квитковских, Емченко, Мартюк — они здесь на сборе. Они совсем недавно обыгрывали ЦСКА в плей-офф. Всё вышеперечисленное радует. Есть маленькие шаги вперёд. Пока маленькие», – сказал Кириленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.