Кириленко — о предстоящих матчах с Ираном: участник ЧМ априори заслуживает уважения

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о предстоящих товарищеских матчах команд России и Ирана, которые пройдут 7 и 9 августа в Перми.

«Конечно, хорошо, когда мы играем с Беларусью. Это важные матчи и хороший спарринг. Но ты устаёшь, когда у тебя только один соперник. Естественно, хочется получить какой-то разный стиль. И в этом плане здорово, что команда Ирана нашла окошко в своём графике подготовки, чтобы прилететь к нам в Пермь.

У ребят будет больше возможности показать себя. Они смогут дать выйти своим эмоциям. Тренироваться хорошо, но нужен некий финальный аккорд, где ты можешь показать, чему научился. И Пермь в этом плане, как никто, сможет оценить наших ребят. Важно очень избегать любой недооценки соперника. Это сильная команда. Не надо поддаваться стереотипам и думать, что азиатская сборная не может быть крепкой. Отличная команда. Хорошо играет в баскетбол. Участник чемпионата мира априори заслуживает уважения», – сказал Кириленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.