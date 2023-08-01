Руди Гобер показал тренировку трёхочковых бросков перед ЧМ-2023

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной Франции Руди Гобер показал, как он тренирует трёхочковые броски в преддверии чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Руди Гобер тренирует трёхочковые броски перед ЧМ-2023:

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Напомним, в прошедшем сезоне Гобер был втянут в скандал со своим одноклубником. Во время одного из тайм-аутов в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:108) Гобер активно спорил с Кайлом Андерсеном. После этого Гобер нанёс удар в район грудной клетки Андерсону. Торин Принс оттолкнул Гобера, команда развела конфликтующих в разные стороны.