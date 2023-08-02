Керр: Карри был одной из причин, по которой я хотел получить работу в «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу лидера своей команды Стефена Карри.
«Когда я был в Финиксе, то помню, как Стив Нэш сказал мне: «Да, Карри — мой любимый игрок на драфте. Я бы с удовольствием играл с ним». Но этому не суждено было случиться, и я очень часто об этом думаю. Я рад, что этому не суждено было случиться, потому что иначе я никогда не тренировал бы его здесь, в «Голден Стэйт».
Прежде всего Стеф был звездой до того, как я пришёл сюда. Он был одной из главных причин, по которым я хотел получить эту работу. Он был настолько выдающимся игроком и человеком, что я знал: если смогу найти с ним общий язык, то у меня будет гораздо больше шансов на успех. Стеф был так хорош с мячом в колледже, и он стал очень хорош с мячом в свои первые годы в НБА, так что такое сочетание встречается очень редко», — приводит слова Керра Herald Sun.
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