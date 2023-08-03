Руди Гобер забил первый трёхочковый в своей карьере

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной Франции Руди Гобер в товарищеском матче с национальной командой Черногории забил первый в своей карьере трёхочковый бросок.

Руди Гобер исполняет первый трёхочковый в карьере:

Руди Гоберу 31 год. Он выступает в НБА уже 10 лет. Ранее сообщалось, что Гобер тренировал трёхочковые броски в преддверии чемпионата мира — 2023.

Мировое первенство пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Руди Гобер показал тренировку трёхочковых бросков перед ЧМ-2023: