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Стивен Эй Смит: Д'Анджело Расселл заслуживал контракт суммой в $ 25 млн

Стивен Эй Смит: Д'Анджело Расселл заслуживал контракт суммой в $ 25 млн
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Известнейший аналитик телеканала ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение о том, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл получил слишком маленький контракт в нынешнее межсезонье.

«Я думаю, что Расселл недооценён лигой. Он умеет играть и заслуживает большего, чем двухлетний контракт на $ 36 млн. Мало того, я вообще считаю, что Д`Анджело заслуживает контракт на сумму $ 25-27 млн за год. Думаю, он заслуживал трёхлетнего контракта с общей суммой в $ 80 млн.

В среднем он набирал 17 очков во время своих выступлений за «Лейкерс». Но в серии с «Денвер Наггетс» ты, брат, очень плохо выступил. 8 очков, 10 очков, 3 очка и 4 очка — вот твой уровень выступлений в финале конференции», — заявил Смит на шоу First Take.

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