Генменеджер «Голден Стэйт»: решение обменять Джордана Пула на Криса Пола было лёгким

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи-младший признался, что решение обменять Джордана Пула на Криса Пола не было тяжёлым для руководства команды.

«Я не прекращаю говорить, что для меня обмен Пола был лёгким. Мне была ненавистна идея отказа от Джордана, являвшегося большой частью того, что мы сделали за последние несколько лет. Я был свидетелем его прихода. Однако с точки зрения баскетбола и развития, финансовой гибкости и всего остального это было относительно простое решение для нас», – приводит слова Данливи издание The Athletic.

Нынешним летом Пул был обменян из «Голден Стэйт» в «Уизардс» после провального плей-офф. Также одной из причин разлада взаимоотношений Пула и команды стала драка с форвардом Дрэймондом Грином, видеозапись которой была анонимно опубликована летом 2022 года.