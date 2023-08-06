Журналист ESPN: Гилджес-Александер так же хорош, а то и лучше, чем Лука Дончич

Обозреватель ESPN Тим Бонтемпс сравнил звёздного разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» и сборной Канады Шея Гилджес-Александера со звёздным защитником «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лукой Дончичем.

«Канадцы прибудут на этот турнир (предстоящий чемпионат мира по баскетболу — 2023. — Прим. «Чемпионата») с, возможно, единственным лучшим игроком в составе. Он так же хорош, а то и лучше, чем Лука Дончич и кто бы то ни было в американской сборной», — приводит слова Бонтемпса Sports Illustrated.

В минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 25-летний Гилджес-Александер принял участие в 68 матчах, набирая в среднем 31,4 очка, 5,5 передачи и 4,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 51, трёхочковых — 34,5.