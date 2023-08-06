Остин Ривз прокомментировал заявление Д'Анджело Расселла о расовом предубеждении
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал высказывание своего парнёра по команде Д'Анджело Расселла. Расселл высказал мысль о том, что недооценка Ривза могла быть связана с его цветом кожи.
«Остин Ривз — настоящий убийца. Он всегда думает, что он может сделать всё, что он создан для самых напряжённых моментов. Возможно в него не верят из-за цветы кожи, но он является отличным игроком», — ранее заявил Расселл.
«Когда я играл на студенческом уровне, мои оппоненты при видя меня сразу же вызывались защищать меня, мол, я белый мальчик. Но уже через три или четыре владения они понимали, что я им устрою большую взбучку», — приводит слова Ривза Legion Hoops в своих социальных сетях, ссылаясь на NBC Sports.
Расселл — о Ривзе:
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