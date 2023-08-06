Игроки сборной Словении провели необычную тренировку в преддверии чемпионата мира

Сборная Словении в рамках подготовки к грядущему чемпионату мира провела тренировку с большим мячом.

ЧМ пройдёт в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Словения попала в группу F с командами Кабо-Верде, Грузии и Венесуэлы. Первые два места в группе продолжат борьбу за мировой титул.

Грядущий турнир станет четвёртым в истории для балканской сборной. В 2006 году словенцы заняли 12 место, в 2010 году восьмое, в 2014 седьмое, а на турнир в 2019 году команда не отобралась.

В подготовительном товарищеском матче против Греции лидер команды Лука Дончич получил повреждение. По словам Тима Макмэна из ESPN, эта травма «не вызывает беспокойства».

Во время той же игры Словения потеряла форварда «Денвер Наггетс» Влатко Канкара из-за травмы левого колена, полученной после данка. После приземления Канкар сразу же схватился за левое колено от боли и был вынужден уйти с корта. Его травма кажется более серьёзной, чем повреждение Дончича.