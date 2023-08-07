Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил баскетбольные навыки Алексея Шведа

Владимир Гомельский оценил баскетбольные навыки Алексея Шведа
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о 34-летнем российском разыгрывающем Алексее Шведе, который недавно покинул московский ЦСКА.

«Я хотел бы пожелать Лёше удачи, если он не собирается заканчивать карьеру, а собирается дальше играть в баскетбол. Пусть он по-прежнему радует своих поклонников. Он, несомненно, на протяжении нескольких лет являлся сильнейшим баскетболистом России. И пусть и остаётся в нашей памяти как сильнейший результативный, очень техничный и элегантный», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

Подозреваемый в избиении Шведа грубит журналистам:

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Швед в среднем за матч набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи.

Материалы по теме
Владимир Гомельский: уход Шведа из ЦСКА был ожидаемым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023