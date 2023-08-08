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Руди Гобер забил несколько мячей с центра площадки

Руди Гобер забил несколько мячей с центра площадки
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Французский центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер реализовал несколько бросков с центра площадки. Мячи Гобер забил во время тренировки с национальной командой Франции.

Руди Гобер забил несколько мячей с центра площадки:

В настоящий момент Руди готовится к чемпионату мира, который пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

Недавно Гобер забил первый за карьеру трёхочковый бросок. Это произошло в товарищеском матче со сборной Черногории (80:69).

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