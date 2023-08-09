Аналитик ESPN объяснил, как стиль игры Криса Пола может помочь «Голден Стэйт»

Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст ответил на вопрос о том, сможет ли новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол помочь команде продолжать претендовать на чемпионство.

«Сможет ли он продлить жизнь чемпионским амбициям «Уорриорз»? Не уверен. Конечно «Голден Стэйт» относится к Полу с глубоким уважением. Проблема заключается в том, что стиль игры Криса Пола не подходит команде. Это не значит, что он не сможет приносить некоторую пользу команде, особенно в том, чтобы находить Томпсона на площадке.

И да, это полезно иметь элитного разыгрывающего в моменты, когда Карри на скамейке. Но мы должны быть честными, этот обмен произошёл, в первую очередь, для того, чтобы освободить платёжную ведомость на будущие сезоны», — заявил Уиндхорст на шоу NBA Today.