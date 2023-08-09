Д'Анджело Расселл оценил выступление «Лейкерс» в прошлом сезоне НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне НБА. Напомним, «Лейкерс» вышли в финал Западной конференции, где в четырёх матчах уступили «Денвер Наггетс» – будущему чемпиону сезона-2022/2023.
«Мы закончили в финале Западной конференции. Да, мы проиграли «Наггетс», но взять и выиграть всё это в этой лиге непросто, поэтому я был более чем доволен нашим успехом», — сказал Расселл в подкасте у Патрика Беверли.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в регулярном чемпионате в среднем набирал 17,1 очка, совершал три подбора и отдавал 6,2 передачи.
Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»:
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