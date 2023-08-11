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Рик Бэрри: Браун — хороший игрок, но ему нужно стать лучше, чтобы получать такие деньги

Рик Бэрри: Браун — хороший игрок, но ему нужно стать лучше, чтобы получать такие деньги
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Легендарный баскетболист Рик Бэрри высказался о рекордном в истории Национальной баскетбольной ассоциации контракте на пять лет и общую сумму в $ 304 млн, который заключили «Бостон Селтикс» и защитник Джейлен Браун.

«Вы посмотрите на некоторые контракты, которые сейчас есть, например, у Брауна на $ 304 млн. Я имею в виду, что мне трудно в это поверить. Вы знаете, что его средний показатель в плей-офф составляет 18,5 очка за игру. И он собирается заработать $ 69 млн в последний год своего контракта. Но 18,5 очка за игру — это ничего. Серьёзно.

Он хороший игрок, он мне очень нравится, но, чёрт возьми, ему нужно улучшить свою игру, чтобы получать такие деньги. Он слишком часто теряет мяч, торопится, как и его товарищ по команде Джейсон Тейтум. Это одна из причин, по которой они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» два сезона назад. У них слишком много потерь», — сказал Бэрри в интервью Джой Де'Анжеле.

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