Рик Бэрри: Браун — хороший игрок, но ему нужно стать лучше, чтобы получать такие деньги

Легендарный баскетболист Рик Бэрри высказался о рекордном в истории Национальной баскетбольной ассоциации контракте на пять лет и общую сумму в $ 304 млн, который заключили «Бостон Селтикс» и защитник Джейлен Браун.
«Вы посмотрите на некоторые контракты, которые сейчас есть, например, у Брауна на $ 304 млн. Я имею в виду, что мне трудно в это поверить. Вы знаете, что его средний показатель в плей-офф составляет 18,5 очка за игру. И он собирается заработать $ 69 млн в последний год своего контракта. Но 18,5 очка за игру — это ничего. Серьёзно.
Он хороший игрок, он мне очень нравится, но, чёрт возьми, ему нужно улучшить свою игру, чтобы получать такие деньги. Он слишком часто теряет мяч, торопится, как и его товарищ по команде Джейсон Тейтум. Это одна из причин, по которой они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» два сезона назад. У них слишком много потерь», — сказал Бэрри в интервью Джой Де'Анжеле.
- 11 августа 2023
-
22:25
-
22:01
-
20:28
-
19:54
-
19:19
-
18:46
-
18:02
-
17:23
-
16:38
-
16:23
-
15:55
-
15:22
-
14:44
-
13:43
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:01
-
10:44
-
09:53
-
09:21
-
01:08
-
00:03
-
00:00
- 10 августа 2023
-
23:01
-
22:45
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
19:35
-
19:18
-
18:47
-
18:27
-
17:55
-
17:38