Тренер «Енисея» Арсич: у Бича отличный трёхочковый бросок, я знаю его по чемпионату Сербии

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Бо Бичем.

«Бо Бич играет на четвёртой позиции, имеет отличный трёхочковый бросок. Я знаю его по выступлениям в чемпионате Сербии, и он поможет команде своими бросками, а соперники будут вынуждены постоянно его контролировать, что освободит пространство для остальных наших игроков», — приводит слова Арсича официальный сайт красноярского клуба.

В минувшем сезоне 29-летний Бич выступал за белградский ФМП, с которым дошёл до финала чемпионата Сербии. Средняя статистка в 10 встречах национального чемпионата – 10,7 очка, 4,7 подбора, 1,1 передачи за 18 минут на паркете. В 29 матчах Адриатической лиги – 10,8 очка, 3 подбора и 1 передача.