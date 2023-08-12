Главный тренер «Енисея» поделился планами на предсезонный сбор команды
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич рассказал о том, какая работа запланирована на предсезонном сборе команды.
«План на первую неделю – это техническая подготовка и кондиции. Мы проведём соответствующие тесты, чтобы понять, в какой физической кондиции находятся игроки. Со второй недели мы начнём добавлять в работу игру один на один и в конце августа, перед отъездом на тренировочный сбор в Турцию, планируем сыграть товарищескую игру. Вот такой план на первый месяц сборов», — приводит слова Арсича официальный сайт красноярского клуба.
Ранее сегодня «Енисей» объявил о подписании контракта с 29-летним американским форвардом Бо Бичем. В минувшем сезоне Бич выступал за белградский ФМП, с которым дошёл до финала чемпионата Сербии.
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