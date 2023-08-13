«Филадельфия» завершила поиски команды по обмену Джеймса Хардена
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«Филадельфия Сиксерс» прекратила искать команду для обмена звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена и ожидает игрока в тренировочном лагере в преддверии нового сезона, сообщает ESPN.
Джеймс, будучи недовольным тем, что команда не собирается предлагать ему многолетний контракт, запросил обмен. Во время межсезонья «Филадельфия» вела переговоры с «Лос-Анджелес Клипперс», желаемым назначением Хардена, но команды не смогли договориться об условиях обмена.
«Сиксерс» продолжают верить в чемпионский потенциал собственной команды и надеются разрешить проблему с бывшим MVP лиги.
В минувшем сезоне «Филадельфия» уступила «Бостону» в серии второго раунда со счётом 3-4. Джеймс ни разу в своей карьере не выигрывал чемпионство.
Будущее Эмбиида в «Сиксерс»:
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