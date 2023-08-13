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Джеймс Харден не собирается участвовать в тренировочном лагере «Филадельфии»

Джеймс Харден не собирается участвовать в тренировочном лагере «Филадельфии»
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден не собирается более играть за команду и принимать участие в тренировочном лагере, сообщает автор The Athletic Сэм Амик. Репорт вышел на фоне новости о том, что «Филадельфия» прекратила поиски команды для обмена Хардена и ожидает, что игрок вернётся к новому сезону.

Джеймс, будучи недовольным тем, что команда не собирается предлагать ему многолетний контракт, запросил обмен. Во время межсезонья «Филадельфия» вела переговоры с «Лос-Анджелес Клипперс», желаемым назначением Хардена, но команды не смогли договориться об условиях обмена.

«Сиксерс» продолжают верить в чемпионский потенциал собственной команды и надеются разрешить проблему с бывшим MVP лиги.

Конец поискам!
«Филадельфия» завершила поиски команды по обмену Джеймса Хардена
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