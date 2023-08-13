Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Хардена: Джеймс тренируется по два раза в день, он будет претендентом на MVP

Агент Хардена: Джеймс тренируется по два раза в день, он будет претендентом на MVP
Комментарии

Трой Пэйн, агент разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, высказался о подготовке игрока к новому сезону НБА.

«В последние три недели Харден тренируется по два раза в день. Он очень сильно нацелен на работу. Я не удивлюсь, если он будет претендентом на MVP в этом сезоне.

Он приходит в тренажёрный зал в семь утра, проводит там два-три часа, затем снова возвращается. Он следит за питанием, делает кардио, его дисциплина на высшем уровне.

Я рад, что он уже сейчас начал тренировки. У него есть два месяца, чтобы набрать лучшую форму за всю его карьеру. Думаю, что у него всё получится и он проведёт отличный сезон», – сказал Пэйн на подкасте Swish Cultures.

В минувшем сезоне «Филадельфия» уступила «Бостону» в серии второго раунда со счётом 3-4. Джеймс ни разу в своей карьере не выигрывал чемпионство.

Материалы по теме
Джеймс Харден не собирается участвовать в тренировочном лагере «Филадельфии»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023