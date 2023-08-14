«Я счастлив, что это произошло». Тейтум — о новом контракте Брауна
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Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу нового контракта своего партнёра по команде Джейлена Брауна.
Напомним, в это межсезонье звёздный защитник заключил пятилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 304 млн.
«Это было очень заслуженно, несомненно. Я рад за него и его семью. Это меняет жизнь. Это большое событие. Я счастлив, что он будет с нами ещё долго. Я счастлив, что это произошло», — приводит слова Тейтума Boston Globe.
26-летний атакующий защитник выступает за «Бостон» с 2016 года, с самого начала профессиональной карьеры. В прошлом сезоне НБА он набирал в среднем за игру 26,6 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи.
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