Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Харден: Дэрил Мори — лжец. Не хочу быть частью организации, в которой есть он

Харден: Дэрил Мори — лжец. Не хочу быть частью организации, в которой есть он
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден назвал президента по баскетбольным операциям команды Дэрила Мори «лжецом».

«Дэрил Мори — лжец. Я никогда не буду частью организации, в которой он работает. Позвольте мне повторить это ещё раз: Дэрил Мори — лжец», — приводит слова Хардена инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 33-летний Харден нацелен на продолжение карьеры в другой команде и сообщил об этом руководству. Баскетболиста расстраивает бездействие «Филадельфии» в этом вопросе.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Материалы по теме
Мори — об обмене Хардена: мы должны убедиться, что у Эмбиида есть лучший напарник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023