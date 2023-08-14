Харден: Дэрил Мори — лжец. Не хочу быть частью организации, в которой есть он
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден назвал президента по баскетбольным операциям команды Дэрила Мори «лжецом».
«Дэрил Мори — лжец. Я никогда не буду частью организации, в которой он работает. Позвольте мне повторить это ещё раз: Дэрил Мори — лжец», — приводит слова Хардена инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что 33-летний Харден нацелен на продолжение карьеры в другой команде и сообщил об этом руководству. Баскетболиста расстраивает бездействие «Филадельфии» в этом вопросе.
В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.
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