Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Филадельфия» не делала Хардену никаких предложений в текущее межсезонье

«Филадельфия» не делала Хардену никаких предложений в текущее межсезонье
Комментарии

Обозреватель NBC Sports Philadelphia Джон Кларк сообщил, что «Филадельфия Сиксерс» не делала текущим летом никакого предложения звёздному разыгрывающему Джеймсу Хардену, который намерен покинуть команду.

«Мои источники сообщают, что «Сиксерс» не договаривались, не делали никаких предложений и не обменивались предложениями с Джеймсом Харденом и его представителями перед тем, как открылся рынок свободных агентов.

«Сиксерс» рассматривали возможные варианты обмена, но не было ничего, что могло бы их привлечь ни в «Лос-Анджелес Клипперс», ни в какой-либо другой команде», — написал Кларк на своей странице в социальной сети.

Ранее сегодня Харден назвал президента «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом».

Материалы по теме
Джеймс Харден: Дэрил Мори — лжец. Не хочу быть частью организации, в которой есть он
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023