«Филадельфия» не делала Хардену никаких предложений в текущее межсезонье

Обозреватель NBC Sports Philadelphia Джон Кларк сообщил, что «Филадельфия Сиксерс» не делала текущим летом никакого предложения звёздному разыгрывающему Джеймсу Хардену, который намерен покинуть команду.

«Мои источники сообщают, что «Сиксерс» не договаривались, не делали никаких предложений и не обменивались предложениями с Джеймсом Харденом и его представителями перед тем, как открылся рынок свободных агентов.

«Сиксерс» рассматривали возможные варианты обмена, но не было ничего, что могло бы их привлечь ни в «Лос-Анджелес Клипперс», ни в какой-либо другой команде», — написал Кларк на своей странице в социальной сети.

Ранее сегодня Харден назвал президента «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом».