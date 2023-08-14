Источник: слова Хардена не задели Мори и не изменили его позицию по обмену игрока

Журналист Bleacher Report Джейсон Думас сообщил, что президента «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Дэрила Мори не задели слова звёздного разыгрывающего команды Джеймса Хардена, который назвал его «лжецом».

«Источник сообщает, что Дэрила Мори не задели слова Джеймса Хардена. Он твёрдо придерживается своей позиции, что не обменяет игрока, если это не сделает «Сиксерс» лучшей командой.

Между тем, как мне сообщили, агент Джеймса посоветовал ему не делать этого заявления», — написал Думас на своей странице в «Твиттере».

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой он работает.

Также сегодня стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.