Войнаровски: Харден хочет принести «Филадельфии» проблемы, чтобы они обменяли его

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден намерен доставлять руководству клуба неудобства, пока не будет обменян в другую команду.

«Ситуация накалялась за кулисами целый год. Теперь она развивается на глазах людей. Руководство «Сиксерс» так и не получило достойного предложения по обмену игрока. Когда президент Дэрил Мори сказал, что обмена не будет, Харден назвал его лжецом.

Джеймс Харден хочет принести «Филадельфии» как можно больше проблем, чтобы они просто решили, что он не нужен им, и совершили обмен», – сказал Войнаровски в эфире ESPN.

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой он работает.

Также сегодня стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.