Источник: у Дэрила Мори нет проблем с Джеймсом Харденом

Президент «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Дэрил Мори не имеет проблем со звёздным разыгрывающим Джеймсом Харденом, сообщает инсайдер Марк Медина в социальных сетях.

«Позиция «Филадельфии» в отношении Джеймса Хардена не меняется даже после его заявлении о Дэриле Мори. Человек, приближенный к Мори, сказал мне: «У Дэрила нет проблем с Джеймсом», — написал Медина.

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой он работает. Также сегодня стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.

Также сегодня стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.