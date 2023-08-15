Источник: у Дэрила Мори нет проблем с Джеймсом Харденом
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Президент «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Дэрил Мори не имеет проблем со звёздным разыгрывающим Джеймсом Харденом, сообщает инсайдер Марк Медина в социальных сетях.
«Позиция «Филадельфии» в отношении Джеймса Хардена не меняется даже после его заявлении о Дэриле Мори. Человек, приближенный к Мори, сказал мне: «У Дэрила нет проблем с Джеймсом», — написал Медина.
Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой он работает. Также сегодня стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.
Также сегодня стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.
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