Джеймс Харден выехал на мопеде на паркет в Китае
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден эффектно появился в одном из залов в Китае, выехав на паркет на мопеде.
Джеймс Харден выехал на мопеде на паркет в Китае:
Ранее отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством клуба, а также игрок убрал упоминания «Филадельфии» из своих профилей в социальных сетях.
Джеймс Харден выступает за «Сиксерс» с сезона-2021/2022. Он перешёл в команду в рамках обмена из «Бруклин Нетс».
Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.
Ранее Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой он работает.
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