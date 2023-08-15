В «Пари НН» перешёл ещё один сербский баскетболист

Сербский тяжелый форвард Александар Зечевич подписал контракт с «Пари Нижний Новгород» до конца сезона 2023-2024. Он будет выступать под 15-м номером.

Александар Зечевич родился 3 октября 1996 года в пригороде Нови Сада. Кстати, из этого же города родом и другой игрок «Пари НН» Драган Апич. С шести лет Зечевич тренировался в местных клубах, а в 2015 году уехал в США и поступил в Scotland Performance Institute, где готовился к поступлению в колледж.

В 2016-2017 играл за колледж Мотлоу (штат Теннесси) в юниорской NCAA, в 2017-2018 — за Сан-Джасинто колледж (штат Калифорния).

В 2018 году Александар поступил во Флоридский атлантический университет и присоединился к «Флоридским совам», выступавшим в NCAA. С ними он провел два года, и в сезоне 2019-2020 его статистика составила 6,2 очка, 4,5 подбора в 32 играх.

В 2020 году Александар вернулся в Европу и начал профессиональную карьеру в словакском клубе «Гандлова» (14,7 очка, 8,7 подборов, 1,3 передачи). Сезон 2021-2022 прошел для него в чемпионате Украины в составе «Харьковских соколов». В марте 2022 года он перебрался в Израиль и вместе с командой «Бней Герцлия» добрался до финала местного чемпионата.

В предыдущем сезоне Александар выступал за хорошо известную нашим болельщикам польскую «Зелену Гуру», причем входил в число самых результативных игроков команды: 10,3 очка (59,6% с игры, 34,5% трехочковых), 4,8 подбора, 1,4 передачи. В Северной европейской баскетбольной лиге его показатели достигли 11,4 очка (61,1% с игры, 42,9% трехочковых), 6,4 подбора.