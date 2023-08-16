Источник: Джеймс Харден готов рассмотреть другие клубы, помимо «Клипперс»

Звёздный разыгрывающий Джеймс Харден, требующий обмена из «Филадельфии Сиксерс», открыт к тому, чтобы рассмотреть другие команды НБА, помимо «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает журналист Сэм Амико.

Тем не менее вчера инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон заявил о том, что приоритетной целью для Хардена всё ещё является «Клипперс».

«Лос-Анджелес Клипперс» по-прежнему остаётся предпочтительным вариантом для Джеймса Хардена. Высокопоставленный представитель «Клипперс» сообщил, что игрок подходит команде», — написал Робинсон на своей странице в «Твиттере».

Ранее Джеймс Харден назвал президента «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.