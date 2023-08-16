Источник: Джеймс Харден готов рассмотреть другие клубы, помимо «Клипперс»
Поделиться
Звёздный разыгрывающий Джеймс Харден, требующий обмена из «Филадельфии Сиксерс», открыт к тому, чтобы рассмотреть другие команды НБА, помимо «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает журналист Сэм Амико.
Тем не менее вчера инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон заявил о том, что приоритетной целью для Хардена всё ещё является «Клипперс».
«Лос-Анджелес Клипперс» по-прежнему остаётся предпочтительным вариантом для Джеймса Хардена. Высокопоставленный представитель «Клипперс» сообщил, что игрок подходит команде», — написал Робинсон на своей странице в «Твиттере».
Ранее Джеймс Харден назвал президента «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
06:21
-
06:10
-
05:24
-
01:05
-
00:24
-
00:04
- 15 августа 2023
-
23:24
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
20:35
-
20:27
-
19:24
-
18:53
-
18:21
-
17:38
-
17:26
-
16:40
-
16:26
-
16:20
-
15:35
-
15:26
-
15:17
-
14:51
-
14:24
-
14:00
-
13:40
-
13:17
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
11:51
-
11:34
-
11:11
-
10:57
Партнерский контент