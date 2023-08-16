«Здесь ты наберёшь 100 очков». Ховард позвал Хардена на Тайвань

Именитый экс-центровой НБА Дуайт Ховард позвал разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена играть на Тайване.
«Йо, Джеймс, я собираюсь купить здесь команду и ты можешь стать игроком и моим партнёром. Забудь про 84 очка, здесь ты наберёшь все 100. Давай, ты ведь уже в Азии, просто оставайся здесь, до Тайваня лететь недалеко», — написал Ховард.
Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает. Также сегодня, 16 августа, стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.
Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.
- 16 августа 2023
-
14:19
-
13:52
-
13:43
-
13:35
-
13:06
-
12:50
-
12:26
-
11:55
-
11:51
-
10:45
-
10:21
-
10:00
-
09:50
-
09:43
-
07:51
-
07:38
-
07:10
-
06:58
-
06:21
-
06:10
-
05:24
-
01:05
-
00:24
-
00:04
- 15 августа 2023
-
23:24
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
20:35
-
20:27
-
19:24
-
18:53
-
18:21
-
17:38
-
17:26