«Здесь ты наберёшь 100 очков». Ховард позвал Хардена на Тайвань

Именитый экс-центровой НБА Дуайт Ховард позвал разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена играть на Тайване.

«Йо, Джеймс, я собираюсь купить здесь команду и ты можешь стать игроком и моим партнёром. Забудь про 84 очка, здесь ты наберёшь все 100. Давай, ты ведь уже в Азии, просто оставайся здесь, до Тайваня лететь недалеко», — написал Ховард.

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает. Также сегодня, 16 августа, стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.

Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.