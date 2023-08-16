Билл Симонс назвал единственную команду, которая может интересоваться обменом Хардена

Известный американский журналист Билл Симмонс заявил, что всерьёз интересоваться обменом звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена может только «Вашингтон Уизардс».

«Самое смешное в этой ситуации — то, что вариантов обмена Хардена нет. «Чикаго» не хочет обменивать его на Демара Дерозана, «Клипперс» ничего не хотят давать за него.

Молодым командам он не нужен, претенденты на титул не могут рисковать. Остаётся только один кандидат… Борющаяся франшиза, известная своими глупыми рисками», — написал Симмонс на своей странице в «Твиттере», приложив к посту фотографию, на которой написано «Вашингтон».

Напомним, Харден запросил у руководства «Филадельфии Сиксерс» обмен в другую команду.