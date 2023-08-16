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Харден продал 10 тыс. бутылок своего вина за несколько секунд во время стрима в Китае

Харден продал 10 тыс. бутылок своего вина за несколько секунд во время стрима в Китае
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден не поверил, что продал 10 тыс. бутылок вина собственной марки J-Harden за несколько секунд во время стрима с популярным китайским блогером.

Баскетболист на данный момент находится в Китае, накануне вечером он стал гостем стрима популярного китайского блогера CrazyXiaoyangge. Харден представил зрителям вино собственной марки и всего за несколько секунд было продано 10 тыс. бутылок. Когда игроку сообщили об этом, он не поверил. Ему пришлось подойти к компьютеру и убедиться, что вино действительно было распродано полностью.

Аудитория трансляции доходила до 15 млн человек. Позднее Харден предложил купить ещё 6 тыс. бутылок, и они также были проданы молниеносно.

Напомним, Джеймс Харден запросил у руководства «Филадельфии Сиксерс» обмен в другую команду.

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