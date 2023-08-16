Д'Анджело Расселл отписался от аккаунта «Лейкерс» в социальной сети

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл отписался от аккаунта клуба в популярной социальной сети, чем вызвал недовольство фанатов команды.
На этой неделе болельщик «Лос-Анджелес Лейкерс» обратил внимание на то, что Расселл отписался от клубного аккаунта в известной социальной сети. На фоне этого фанаты клуба начали обсуждать возможное участие игрока в сделке по обмену на звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.
Напомним, ранее этим летом Расселл заключил с клубом новый двухлетний контракт на сумму $ 37 млн.
В плей-офф прошедшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Д'Анджело Расселл принял участие в 16 матчах, в которых в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи.
- 16 августа 2023
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