Дуайт Ховард: я переходил в «Хьюстон Рокетс» из-за Джеймса Хардена

Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард вспомнил о временах пребывания в «Хьюстон Рокетс» вместе с Джеймсом Харденом.
«Я помню, как он ежедневно развивал свой убийственный степ-бэк на тренировках. В итоге он стал выполнять этот приём идеально. Именно Харден был главной причиной, почему я решил перейти в «Хьюстон».
Когда я играл с Коби, всё не задалось так, как я хотел, а в «Рокетс» я видел хорошую перспективу. Я видел, что Джеймс может стать одним из лучших атакующих защитников в истории. Я видел, что ему нужен партнёр, который будет ему помогать. Я надеялся, что я буду исполнять именно такую роль.
Первый год был нормальным, а потом нам удалось выйти в финал конференции. Было здорово видеть бешеное развитие Хардена своими глазами. Он работал каждый день над своими приёмами», — рассказал Ховард на подкасте All The Smoke.
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