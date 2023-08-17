Дэмьен Лиллард помог дочери забить сверху. Видео
Поделиться
Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард помог своей дочери забить сверху.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Напомним, ранее стало известно, что Лиллард, проведший всю профессиональную карьеру в составе «Портленда», запросил обмен в другую команду. В качестве претендентов на игрока называются «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
Лиллард тоже в рейтинге:
Комментарии
- 17 августа 2023
-
17:39
-
17:21
-
16:41
-
15:57
-
14:55
-
14:41
-
13:32
-
13:29
-
13:03
-
12:31
-
12:15
-
11:56
-
11:37
-
11:35
-
11:23
-
10:30
-
10:20
-
10:03
-
09:54
-
09:43
-
08:37
-
08:03
-
07:33
-
06:28
-
06:19
-
05:58
-
05:40
-
04:11
-
01:05
-
00:55
- 16 августа 2023
-
23:20
-
22:28
-
21:43
-
21:28
-
20:35
Партнерский контент