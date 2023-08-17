Дэмьен Лиллард помог дочери забить сверху. Видео

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард помог своей дочери забить сверху.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, ранее стало известно, что Лиллард, проведший всю профессиональную карьеру в составе «Портленда», запросил обмен в другую команду. В качестве претендентов на игрока называются «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.