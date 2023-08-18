Стефан Марбэри: для баскетбола было бы здорово, если бы Харден играл в Китае
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоцации, а ныне тренер китайского баскетбольного клуба Beijing Royal Fighters Стефан Марбэри поддержал разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, который намекнул на возможный переход в команду из чемпионата Китая.
«Всегда приятно видеть, как ребята из НБА приезжают играть в Китай. Для баскетбола было бы здорово увидеть, как Джеймс играет в Китае. Здесь есть баскетбол, и это возможность играть. Но я не думаю, что он приедет. Я думаю, что он получит ещё один крупный контракт в НБА», — приводит слова Марбэри инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».
Ранее Харден заявил, что чувствует огромную любовь болельщиков в Китае и они заслужили увидеть, как он играет.
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