ESPN: НБА начала расследование конфликта Хардена и «Филадельфии»

Национальная баскетбольная ассоциация начала расследование ситуации, связанной со звёздным разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Джеймсом Харденом и его высказываниями в адрес руководства, сообщает ESPN US.

По информации источника, руководство лиги хочет выяснить обстоятельства происходящего и понять причины конфликта. Если речь идёт о договорённостях между разыгрывающим и командой, которые были нарушены, к виновному будут применены дисциплинарные меры.

Напомним, ранее Джеймс Харден запросил у руководства «Филадельфии Сиксерс» обмен в другую команду и позднее назвал президента франшизы по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», а также добавил, что не хочет находиться в одной организации с ним.