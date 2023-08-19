Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN: НБА начала расследование конфликта Хардена и «Филадельфии»

ESPN: НБА начала расследование конфликта Хардена и «Филадельфии»
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация начала расследование ситуации, связанной со звёздным разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Джеймсом Харденом и его высказываниями в адрес руководства, сообщает ESPN US.

По информации источника, руководство лиги хочет выяснить обстоятельства происходящего и понять причины конфликта. Если речь идёт о договорённостях между разыгрывающим и командой, которые были нарушены, к виновному будут применены дисциплинарные меры.

Напомним, ранее Джеймс Харден запросил у руководства «Филадельфии Сиксерс» обмен в другую команду и позднее назвал президента франшизы по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», а также добавил, что не хочет находиться в одной организации с ним.

Материалы по теме
Джеймс Харден: поздно восстанавливать отношения с «Филадельфией»? Думаю, что это так
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023