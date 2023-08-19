ESPN: НБА начала расследование конфликта Хардена и «Филадельфии»
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Национальная баскетбольная ассоциация начала расследование ситуации, связанной со звёздным разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Джеймсом Харденом и его высказываниями в адрес руководства, сообщает ESPN US.
По информации источника, руководство лиги хочет выяснить обстоятельства происходящего и понять причины конфликта. Если речь идёт о договорённостях между разыгрывающим и командой, которые были нарушены, к виновному будут применены дисциплинарные меры.
Напомним, ранее Джеймс Харден запросил у руководства «Филадельфии Сиксерс» обмен в другую команду и позднее назвал президента франшизы по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», а также добавил, что не хочет находиться в одной организации с ним.
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