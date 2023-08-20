Крис Буше вколотил данк через мальчика. Видео

Центровой «Торонто Рэпторс» Крис Буше во время тренировки со школьниками сделал данк через мальчика.

Крис Буше вколотил данк через мальчика:

В предыдущем сезоне Буше принял участие в 77 встречах, набирая в среднем 9,2 очка, 5,5 подбора и 0,4 передачи.

В это межсезонье стало известно, что «Торонто Рэпторс» после потери своего лучшего разыгрывающего последних лет Фреда Ванвлита решил подписать немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера, выступавшего в прошлом сезоне за «Лос-Анджелес Лейкерс».