Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Буше вколотил данк через мальчика. Видео

Крис Буше вколотил данк через мальчика. Видео
Комментарии

Центровой «Торонто Рэпторс» Крис Буше во время тренировки со школьниками сделал данк через мальчика.

Крис Буше вколотил данк через мальчика:

В предыдущем сезоне Буше принял участие в 77 встречах, набирая в среднем 9,2 очка, 5,5 подбора и 0,4 передачи.

В это межсезонье стало известно, что «Торонто Рэпторс» после потери своего лучшего разыгрывающего последних лет Фреда Ванвлита решил подписать немецкого разыгрывающего Денниса Шрёдера, выступавшего в прошлом сезоне за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Материалы по теме
«Торонто» подписал Денниса Шрёдера на два года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023